منتخب ألمانيا يكتسح البوسنة والهرسك بسباعية نظيفة في دوري الأمم الأوروبية

اكتسح منتخب ألمانيا الأول لكرة القدم نظيره البوسنة والهرسك بسباعية نظيفة في المباراة التي أقيمت مساء اليوم السبت على ملعب "يوروبا بارك"، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري الأمم الأوروبية 2024-2025.

أحداث مباراة ألمانيا ضد البوسنة والهرسك في دوري الأمم الأوروبية

تمكن جمال موسيالا من تسجيل أول أهداف اللقاء لصالح ألمانيا في الدقيقة 2 من عمر الشوط الأول، بعد عرضية من جوشوا كيميتش من جهة اليمين إلى داخل منطقة الجزاء، ارتقى لها موسيالا برأسية رائعة، سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

ونجح تيم كلايندينست في تسجيل الهدف الثاني لصالح الماكينات الألمانية في الدقيقة 23، بعد تسديدة من أندريش من على حدود منطقة الجزاء، ارتطمت بقدم كلايندينست وسكنت الشباك في أسفل الزاوية اليسرى للمرمى.

واستطاع كاي هافيرتز أن يسجل الهدف الثالث لصالح ألمانيا في الدقيقة 37، بعد تبادل التمريرات بينه وبين فلوريان فيرتز، أنهاها هافيزيز بتسديدة أرضية من على حدود منطقة الـ6 ياردات، سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

وسجل فلوريان فيرتز الهدف الرابع لصالح ألمانيا في الدقيقة 50، بعد ركلة حرة، نفذها فيرتز بتسديدة رائعة، غالطت الحارس نيكولا فاسيلي وسكنت الشباك في أعلى المرمى.

وأضاف نفس اللاعب الهدف الخامس لصالح ألمانيا في الدقيقة 57، بعد تسديدة من كاي هافيرنز، تصدى لها الحارس فاسيلي ليتابعها فيرتز بتسديدة أخرى من داخل منطقة الـ6 ياردات، سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

وفي الدقيقة 67، سجل ليروي ساني الهدف السادس لصالح ألمانيا، بعد تمريرة من كاي هافيرتز إلى ساني الذي استقبلها بقدمه اليسرى ثم سدد تسديدة رائعة بنفس القدم، لم يتمكن الحارس فاسيلي من إبعادها لترطم بيده وتسكن الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

وأحرز تيم كلايندينست الهدف السابع لصالح ألمانيا والثاني له في اللقاء عند الدقيقة 79، بعد عرضية من أنطونيو روديجر من جهة اليمين إلى داخل منطقة الجزاء، قابلها كلايندينست بتسديدة يسارية، سكنت الشباك في منتصف المرمى.

ترتيب منتخبي ألمانيا والبوسنة والهرسك في دوري الأمم الأوروبية

يتصدر منتخب ألمانيا جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 13 نقطة، بعد الفوز في أربع مباريات والتعادل في لقاء، بينما يتذيل منتخب البوسنة والهرسك الترتيب برصيد نقطة واحدة، بعد الفوز في مباراة وخسارة أربعة لقاءات.