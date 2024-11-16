منتخب هولندا ينهي الشوط الأول بهدفين ضد المجر في دوري الأمم الأوروبية

الفجر الرياضي
منتخب هولندا
منتخب هولندا

انتهى الشوط الأول منذ قليل من المباراة التي جمعت منتخب هولندا ضد المجر ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري الأمم الاوروبية.

المنتخب الهولندي ينهي الشوط الأول بهدفين

وشهد الشوط الأول سيطرة تامة من قِبل لاعبي المنتخب الهولندي، حتى احتسب تقنية الفيديو ضربة جزاء في الدقيقة 20، واحرز الهدف الأول فوتر فيغورست في الدقيقة 22 من عمر اللقاء عن طريق ضربة الجزاء.

ظل المنتخب الهولندي مستحوذًا بشكل كبير وأضاع لاعبي المنتخب بعض الفرص المهمة إلا أن أطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الأول وذلك بعد إشارته ب 13 دقيقة للوقت بدلا من الضائع وفي الدقيقة 50 أعطي الحكم ضربة جزاء آخرى تقدم لها كودي خاكبو، وأحرز الهدف الثاني، لينتهي الشوط الأول بهدفين نظيفين.  

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التشكيل الرسمي لمنتخب المجر لمواجهة هولندا في دوري الأمم الأوروبية

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فان دايك يقود تشكيل هولندا أمام المجر في دوري الأمم الأوروبية

وبدأ المنتخب الهولندي  بهذا التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: فيربروجين.

خط الدفاع:، دومفرياس، فان هيكي، فيرجيل فان دايك، تيمبر.

خط الوسط: فرينكي دي يونج، ريجنديرز، جرافينبيرج.

خط الهجوم: فيجوريست، مالين، كودي جاكبو.

ويتواجد المنتخب الهولندي في المركز الثاني برصيد خمس نقاط فقط بفارق خمس نقاط عن المتصدر ألمانيا.

بينما دخل منتخب المجر المباراة بهذا تشكيل:

حراسة المرمي: دينيس ديبوسز.

خط الدفاع:بوتوند بالوغ، فيلي أوربان، مارتون دارداي.

خط الوسط:لويك نيغو، زولت ناغي، اندراس شيفر، تاماس نيكيتشر.

خط الهجوم:دومينيك سوبوسلاي، رولان شالاي، بارناباس فارغا.

وتعتبر هذه المباراة مهمة للغاية لكلا المنتخبين لحسم وصافة المجموعة حيث للمنتخبين خمس نقاط وهي نفس عدد النقاط، لكن بهذه النتيجة يرتفع رصيد المنتخب الهولندي ل ثمان نقاط.

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