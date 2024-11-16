فان دايك يقود تشكيل هولندا أمام المجر في دوري الأمم الأوروبية

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

أعلن رونالد كومان المدير الفني لمنتخب هولندا،عن تشكيل الرسمي لمنتخب هولندا أمام المجر في دوري الأمم الأوروبية

يستعد المنتخب الهولندي لمواجهه المجر في دوري الأمم الأوروبية، ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات، مساء اليوم السبت، في تمام الساعة العاشرة إلا ربع.

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موعد مباراة هولندا ضد المجر في تصفيات كأس الأمم الأوروبية والقنوات الناقلة

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وجاء التشكيل كالتالي:


حراسة المرمى: فيربروجين.
خط الدفاع:، دومفرياس، فان هيكي، فيرجيل فان دايك، تيمبر.
خط الوسط: فرينكي دي يونج، ريجنديرز، جرافينبيرج.
خط الهجوم: فيجوريست، مالين، كودي جاكبو.


ويتواجد المنتخب الهولندي في المركز الثاني برصيد خمس نقاط فقط بفارق خمس نقاط عن المتصدر ألمانيا.

 

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