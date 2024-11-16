باولو: أرقام زيزو تتحدث عن نفسها وأتمنى أن يمتلك المنتخب 4 لاعبين مثله

الفجر الرياضي
أحمد مصطفى زيزو
أحمد مصطفى زيزو

أشاد حسام باولو، نجم الزمالك السابق، بإمكانيات وأرقام أحمد مصطفى "زيزو"، نجم القلعة البيضاء، مشددا على أن تأثيره واضح للجميع.

باولو: أرقام زيزو تتحدث عن نفسها

وقال باولو في تصريحات خاصة لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي أحمد علي، المذاع على قناة نادي الزمالك: "لو امتلك منتخب مصر 4 لاعبين مثل زيزو سيذهب لمكانة كبيرة عالميا فهو لاعب مؤثر مع أي مدير فني في الزمالك وأرقامه تتحدث عن نفسها".

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وأضاف: "زيزو يركز فقط داخل الملعب ولا يفتعل أي أزمات نهائيا خارج الملعب، ويجب منحه كاملا فهو نجم كبير".

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