مشير حنفي: أمنية حياتي أن أعود للنادي الأهلي.. وحسام حسن أفضل مهاجم في تاريخ مصر
تحدث مشير حنفي نجم النادي الأهلي السابق، عن رغبته في العودة مرة إلى القلعة الحمراء مرة أخرى.
مشير حنفي: أمنية حياتي أن أعود للنادي الأهلي.. وحسام حسن أفضل مهاجم في تاريخ مصر
وقال مشير حنفي خلال حواره مع الإعلامي خالد الغندور عبر برنامج ستاد المحور: "أمنية حياتي أن أعود للنادي الأهلي ودائمًا أقول عليه أبويا، نحن تربينا على حب الأهلي على عكس الجيل الحالي الذي لا ينظر للإنتماء".
وأضاف نجم الأهلي السابق: "هاريس المدير الفني السابق للنادي الأهلي هو سيب رحيلي عن الفريق".
وأكمل: "حسام وإبراهيم حسن مش هيجي زيهم تاني في الكرة المصرية، والعميد هو أعظم مهاجم في تاريخ مصر".
واختتم حديثه قائلًا: "رضا عبد العال كان أكبر صفقة في تاريخ الكرة المصرية عندما جاء إلى الأهلي، الجرح اللي في رأس حسام حسن كان بسبب رضا لأنه ألقى عليه "تعبان" في المغطس".