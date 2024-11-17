علق شوقي غريب المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر، على ارتباط اسم عمر مرموش نجم المنتخب الوطني وآينتراخت فرانكفورت الألماني بالانضمام إلى ليفربول الإنجليزي وبرشلونة الإسباني خلال الفترة القادمة.

برشلونة أم ليفربول؟.. مدرب منتخب مصر السابق يختار النادي الأفضل لعمر مرموش

وقال شوقي غريب خلال تصريحات تلفزيونية: الأفضل انضمام عمر مرموش إلى برشلونة الإسباني، وفي حالة انضمام عمر مرموش لليفربول سيكون في مقارنة مستمرة مع محمد صلاح نجم الفريق الإنجليزي وقائد الفراعنة، وذلك سيزيد من الضغوطات على اللاعب وقد يؤثر على مستواه داخل الملعب.

وأكمل: عمر مرموش يمتلك مقومات فنية وبدنية عالية، ويستطيع التسجيل عن طريق الركلات الكرة والكرات المتحركة وركلات الجزاء، ومجموعة اللاعبين المتواجدين في برشلونة ستمنحه الفرصة للتألق.

وفي سياق أخر، قال: هاني أبو ريدة الرئيس الجديد للاتحاد المصري لكرة القدم أمامه تحديات كبيرة ومنها عودة مسابقة الدوري لنظامها القديم، بالإضافة إلى توفير المقابل المادي لإقامة مسعكرات إعداد للمنتخبات الوطنية للتجهيز للبطولات والمحافل الدولية، بالإضافة إلى حل أزمة الحكام بشكل نهائي وغيرها من التحديات.