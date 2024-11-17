برشلونة أم ليفربول؟.. مدرب منتخب مصر السابق يختار النادي الأفضل لعمر مرموش

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

علق شوقي غريب المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر، على ارتباط اسم عمر مرموش نجم المنتخب الوطني وآينتراخت فرانكفورت الألماني بالانضمام إلى ليفربول الإنجليزي وبرشلونة الإسباني خلال الفترة القادمة.

برشلونة أم ليفربول؟.. مدرب منتخب مصر السابق يختار النادي الأفضل لعمر مرموش 

وقال شوقي غريب خلال تصريحات تلفزيونية: الأفضل انضمام عمر مرموش إلى برشلونة الإسباني، وفي حالة انضمام عمر مرموش لليفربول سيكون في مقارنة مستمرة مع محمد صلاح نجم الفريق الإنجليزي وقائد الفراعنة، وذلك سيزيد من الضغوطات على اللاعب وقد يؤثر على مستواه داخل الملعب.

وأكمل: عمر مرموش يمتلك مقومات فنية وبدنية عالية، ويستطيع التسجيل عن طريق الركلات الكرة والكرات المتحركة وركلات الجزاء، ومجموعة اللاعبين المتواجدين في برشلونة ستمنحه الفرصة للتألق.

أشرف عبد العزيز: سنتواصل مع الزمالك لحل أزمة كهربا وديا وفتوح ممنوع من قيادة السيارة

هشام إسماعيل: جوميز يلعب بـ "واقعية" مع الزمالك..والسوبر الإفريقي لقب "غالي"

وفي سياق أخر، قال: هاني أبو ريدة الرئيس الجديد للاتحاد المصري لكرة القدم أمامه تحديات كبيرة ومنها عودة مسابقة الدوري لنظامها القديم، بالإضافة إلى توفير المقابل المادي لإقامة مسعكرات إعداد للمنتخبات الوطنية للتجهيز للبطولات والمحافل الدولية، بالإضافة إلى حل أزمة الحكام بشكل نهائي وغيرها من التحديات.

مواد متعلقة

زيزو يطلب رقم خرافي لتجديد عقده مع الزمالك

خالد الغندور: كهربا مهدد بالحبس بسبب الزمالك

الأكثر قراءة

هجوم صاروخي لحزب الله على حيفا يتسبب في إصابات وأضرار مادية

لهذا السبب.. هنا الزاهد تتصدر تريند "جوجل"

المصري البورسعيدي: نطالب بتحقيق العدالة التحكيمية بين جميع الأندية

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 17 نوفمبر 2024: استقرار في أول يوم عمل بالبنوك

عضو الإسماعيلي: أتمنى تطبيق مبدأ اللعب المالي النظيف في الدوري المصري

أسعار الذهب اليوم الأحد 17 نوفمبر 2024: استقرار بعد ارتفاعات أمس

الرئيس السيسي يشارك في قمة مجموعة العشرين بالبرازيل لتعزيز التعاون الدولي والتنمية المستدامة

ديفيد بيرنابيو: كارلو أنشيلوتي سيرحل عن ريال مدريد في هذه الحالة.. وفليك هو نجم الموسم الحالي