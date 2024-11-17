موعد مباراة مصر وبتسوانا في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025 والقنوات الناقلة

الفجر الرياضي
مصر
مصر

يستعد المنتخب الوطني لمواجهة نظيره بتسوانا ضمن منافسات الجولة السادسة من تصفيات أمم إفريقيا.

موعد مباراة مصر وبتسوانا في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025 والقنوات الناقلة

وتنطلق المواجهة يوم الثلاثاء القادم، الموافق 19 نوفمبر، وتبدأ في تمام الساعة 5:00 بتوقيت القاهرة، على ملعب المنتخب المصري.

وقد ضمن منتخب الفراعنة التأهل بعدما حصل علي 13 نقطة وتواجد على صدارة المجموعة، بينما يحتل بوتسوانا المركز الثاني برصيد سبع نقاط.

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تُذاع المباراة عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية، وتحديدًا عبر قناتها، بى إن سبورت 5 HD.

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