مانشستر سيتي يقترب من تجديد عقد جوارديولا

الفجر الرياضي
مانشستر سيتي
مانشستر سيتي

كشفت تقارير صحفية، عن اقتراب الإسباني بيب جوارديولا من تجديد عقده على رأس الإدارة الفنية لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي.

مانشستر سيتي يقترب من تجديد عقد جوارديولا

وينتهي عقد بيب جوارديولا الحالي مع مانشستر سيتي بنهاية الموسم الجاري، ويعمل الفريق الإنجليزي على تمديد عقد مدربه بعد الإنجازات الكبيرة التي حققها مؤخرًا.

وقالت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية اليوم السبت، «تعمل إدارة مانشستر سيتي حاليًا على تمديد عقد جوارديولا حتى صيف 2026».

هشام إسماعيل: جوميز يلعب بـ "واقعية" مع الزمالك..والسوبر الإفريقي لقب "غالي"

الزمالك يتفوق على الزهور في ذهاب دور الـ16 لدوري المرتبط لكرة السلة

وأوضحت، أن جوارديولا أقرب لتمديد عقده مع مانشستر سيتي، لا سيما بعد أن أتم الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم التعاقد مع الألماني توماس توخيل كمدرب جديد للمنتخب، وهو المنصب الذي بدا أن بيب مرشح قوي له اعتبارا من الصيف المقبل.

وأتمت الصحيفة، «السرعة التي تحرك بها الاتحاد الإنجليزي للتعاقد مع توخيل أغلقت هذا الخيار، وأعادت فتح احتمال استمرار بيب لموسم آخر رفقة السيتي».

جوارديولا مانشستر سيتي مانشستر توماس توخيل الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم

مواد متعلقة

صباح الكورة.. تطور عاجل في مستقبل زيزو مع الزمالك وموعد عودة صخرة الأهلي المصاب

بشرى سارة لجماهير الزمالك بشأن ملف تجديد عقد زيزو

الأكثر قراءة

[1-1] مشاهدة مباراة الجزائر وليبيريا لايف اليوم: القنوات الناقلة والتفاصيل الكاملة

الأهلي يجدد عقد نجم الفريق لمدة موسمين حتى 2027

"جاري الآن" يلا شوت الآن.. مباراة توجو وغينيا الاستوائية، مشاهدة بث مباشر لـ تصفيات أمم إفريقيا 2025

الأهلي يواصل تحضيراته لمواجهة الاتحاد السكندري

"بيلبورد" توثق رحلة نجاح الملحن مدين بعد دخول شيرين موسوعة جينيس بأغنية «كلام عنيه»

جامعة حلوان تفوز بالمركز الأول في أولمبياد الفتاة الجامعية بالإسكندرية

جامعة حلوان تعلن عن أعداد المرشحين لانتخابات الاتحادات الطلابية للعام الجامعي 2024/2025

فرجاني ساسي يترقب قرار المحكمة الرياضية بشأن مستحقاته المتأخرة من الزمالك