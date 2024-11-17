صباح الكورة.. تطور عاجل في مستقبل زيزو مع الزمالك وموعد عودة صخرة الأهلي المصاب

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ونقدم لكم هنا "صباح الكورة" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية اليوم الاحد 17-11-2024 في السطور التالية:

بشرى سارة لجماهير الزمالك بشأن ملف تجديد عقد زيزو

تلقت جماهير نادي الزمالك بشرى سارة بشأن ملف تجديد عقد النجم الدولي أحمد سيد زيزو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، بعد تألقه في الفترة الأخيرة مع الفارس الأبيض.

وأكد الإعلامي كريم رمزي في برنامجه "رقم 10" المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري:" نادي الزمالك اقترب من تجديد عقد زيزو، بعدما توصل لاتفاق نهائي مع اللاعب".

وأضاف:" مجلس إدارة نادي الزمالك من المقرر أن تعقد اجتماع مع زيزو خلال الأسبوع المقبل، والنادي وفر أكثر من 30% من المبلغ الذي طلبه اللاعب".

وأشار:" ممدوح عباس هو الذي سيتكفل بدفع المبلغ الذي طلبه زيزو، والذي سيتراوح من 50 إلى 60 مليون جنيه".

وأتم كريم رمزي:" ما تم ذكره في الفترة الأخيرة حول طلب زيزو الحصول على 100 مليون جنيه، للموافقة على تجديد عقده مع نادي الزمالك غير صحيح تماما'.

أشرف داري يقترب من العودة للمشاركة مع الأهلي في هذا الموعد

اقترب المدافع المغربي أشرف داري نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي؛ من العودة مرة أخرى للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق، بعدما تعافى من الإصابة.

وكشف الإعلامي كريم رمزي في برنامجه "رقم 10" المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري:" أشرف داري من المقرر أن يعود إلى التدريبات الجماعية لفريق الأهلي الاسبوع المقبل؛ وتحديدا في آخر أسبوع من شهر نوفمبر الجاري ".

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وأضاف:" أشرف داري سيشارك بشكل طبيعي في التدريبات الجماعية للفريق؛ بعدما تم التأكد من تعافيه بشكل كامل من الإصابة التي لحقت به في كاحل القدم؛ لعدم تكرارها مرة أخرى "

وأتم كريم رمزي:" أشرف داري سيكون تحت تصرف الجهاز الفني لفريق الأهلي بقيادة مارسيل كولر، من بداية شهر ديسمبر المقبل".