المدير الرياضي لنادي مسار: تعلمنا من أخطأنا أمام الجيش الملكي.. وهدفنا كتابة التاريخ للكرة النسائية المصرية

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

تحدثت مريم هشام المدير الرياضي لفريق مسار لكرة القدم النسائية، عن المواجهة المرتقبة أمام الجيش الملكي المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا للسيدات.

وقالت مريم هشام، خلال تصريحات لبرنامج لعبة والتانية الذي يُقدمه الإعلامي كريم رمزي عبر إذاعة ميجا إف إم:واجهنا الجيش الملكي سابقا في تصفيات شمال إفريقيا المؤهلة لدوري أبطال إفريقيا.

وتابعت المدير الرياضي لفريق مسار: قدمنا مباراة كبيرة أمام الجيش الملكي رغم الخسارة، وأضعنا عددا من الفرص، والمستوى لم يكن بعيدا عنهم، وما تعلمناه من الخسارة ظهر أمام صن دوانز وتعلمنا من أخطأنا.

واختتمت مريم هشام: فزنا على صن داونز بطل النسخة قبل الماضية، وأتمنى أن نحقق الفوز على فريق الجيش الملكي، وأن نحقق إنجازا كبيرا لكرة القدم النسائية المصرية ونكتب تاريخا جديدا.
 

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