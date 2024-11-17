هاري كين يقود هجوم المنتخب الإنجليزي أمام أيرلندا في دوري الأمم الأوروبية
يستعد المنتخب الإنجليزي لمواجهة منتخب أيرلندا ضمن منافسات الجولة السادسة من الأمم الأوروبية، اليوم الأحد، وتنطلق المباراة في تمام السابعة بتوقيت القاهرة.
و أعلن توماس توخيل المدير الفني لإنجلترا عن التشكيلة الأساسية للمنتخب وجاءت كالآتي:
في حراسة المرمى: جوردان بيكفورد.
في قلب الدفاع: لويس هال، كايل والكر، مارك جويهي، تينو ليفرامينتو.
في خط الوسط: كورتيس جونز، جود بيلينجهام، نوني مادويكي، كونور غالاغير.
خط الهجوم: هاري كين.
ويتواجد المنتخب الإنجليزي في صدارة المجموعة برصيد 12 نقطة،بينما المنتخب الأيرلندي في المركز الثالث برصيد ست نقاط.