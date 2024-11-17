هاري كين يقود هجوم المنتخب الإنجليزي أمام أيرلندا في دوري الأمم الأوروبية

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

يستعد المنتخب الإنجليزي لمواجهة منتخب أيرلندا ضمن منافسات الجولة السادسة من الأمم الأوروبية، اليوم الأحد، وتنطلق المباراة في تمام السابعة بتوقيت القاهرة.

txt

هاري كين يقود هجوم المنتخب الإنجليزي أمام أيرلندا في دوري الأمم الأوروبية

txt

عاجل.. توتر العلاقة بين أنشيلوتي وبيريز

و أعلن توماس توخيل المدير الفني لإنجلترا عن التشكيلة الأساسية للمنتخب وجاءت كالآتي:

في حراسة المرمى: جوردان بيكفورد.

في قلب الدفاع: لويس هال، كايل والكر، مارك جويهي، تينو ليفرامينتو.

في خط الوسط: كورتيس جونز، جود بيلينجهام، نوني مادويكي، كونور غالاغير.

خط الهجوم: هاري كين.


ويتواجد المنتخب الإنجليزي في صدارة المجموعة برصيد 12 نقطة،بينما المنتخب الأيرلندي في المركز الثالث برصيد ست نقاط.
 

مواد متعلقة

هاري كين يقود هجوم المنتخب الإنجليزي أمام أيرلندا في دوري الأمم الأوروبية

عاجل.. توتر العلاقة بين أنشيلوتي وبيريز

الأكثر قراءة

[1-1] مشاهدة مباراة الجزائر وليبيريا لايف اليوم: القنوات الناقلة والتفاصيل الكاملة

وزير الإسكان: استرداد وإزالة التعدي عن مساحة 168 فدانا بمدينة سفنكس الجديدة

الأهلي يجدد عقد نجم الفريق لمدة موسمين حتى 2027

الأهلي يواصل تحضيراته لمواجهة الاتحاد السكندري

"جاري الآن" يلا شوت الآن.. مباراة توجو وغينيا الاستوائية، مشاهدة بث مباشر لـ تصفيات أمم إفريقيا 2025

جامعة حلوان تعلن عن أعداد المرشحين لانتخابات الاتحادات الطلابية للعام الجامعي 2024/2025

جامعة حلوان تفوز بالمركز الأول في أولمبياد الفتاة الجامعية بالإسكندرية

"بيلبورد" توثق رحلة نجاح الملحن مدين بعد دخول شيرين موسوعة جينيس بأغنية «كلام عنيه»