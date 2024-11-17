عاجل.. توتر العلاقة بين أنشيلوتي وبيريز

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

يمر كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، بأزمة مع فلورنتينو بيريز، رئيس النادي، بسبب موقف النادي من الانتقالات الشتوية المقبل.

توتر العلاقة بين أنشيلوتي وبيريز

ويعاني المرينجي من ازمه من الإصابات، خصوصا في الخط الدفاعي، حيث لا يوجد حاليا أي ظهير أيمن متاح، وليس متاح غير قلب دفاع واحد هو أنطونيو روديجر.

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وأشارت لشبكة "ريليفو" الإسبانية، دايمًا يكون سوق الانتقالات الشتوية هادئة بالنسبة لريال مدريد، وبالرغم من ذلك، ظهر العديد من الأسماء في الصحافة الإسبانية، مثل إيميريك لابورت لاعب النصر، كاستيلو لوكيبا نجم لايبزيج، جوناثان تاه مدافع باير ليفركوزن، كخيارات رئيسية للخط الخلفي، بينما يعتبر ترينت ألكسندر أرنولد الهدف الأول لتعزيز الجهة اليمنى من الدفاع.

وأوضحت الشبكة الإسبانية أن هناك زلزله داخل ريال مدريد بشأن سوق الانتقالات الشتوية، بسبب رغبة أنشيلوتي وخوسيه أنخيل سانشيز، المدير العام والذراع اليمنى لفلورنتينو بيريز، في التعاقد مع لاعبين جدد.

بينما بيريز ليس جاهزًا لإبرام تعاقدات خلال هذا الشتاء، ما خلق توترا بين القيادات العليا في النادي الملكي.

حيث يفكر بيريز في الجوانب المالية لهذه الصفقات، خاصة أن بعض اللاعبين المطلوبين من أصحاب التكلفة العالية.

وأخبرهم رئيس الريال إنه سينتظر حتى سوق الانتقالات الصيفية للتعاقد مع لاعبين جدد، وهو مستعد للاستثمار بشكل كبير في نهاية الموسم.
 

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