يخطط الظاهرة رونالدو نازاريو نجم وأسطورة البرازيل، بتولي الإسباني بيب جوارديولا مهمة تدريب المنتخب البرازيلي مستقبلًا.

الظاهره رونالدو يضع جوارديولا في خطته المستقبلية

وكشفت صحيفة "سبورت"، أن رونالدو قد وضع خطة بالفعل بدايتها برئاسته للاتحاد البرازيلي لكرة القدم، خلفًا للرئيس الحالي رودريجيز الذي سيرحل في مارس 2026.

وأشارت الصحيفة أن خطة رونالدو المستقبلية تدور حول بيب جوارديولا، بعد النجاحات التاريخية التي حققها في قيادته لبرشلونة الإسباني وبايرن ميونخ الألماني ومانشستر سيتي الإنجليزي.

وعلق جوارديولا علي هذا العرض وقال "سيكون مناسبًا جدًا" لأنه يتزامن مع انتهاء عقده مع مانشستر سيتي في يونيو 2025، مما يمنحه عامًا من الراحة قبل خوض تجربة المنتخب البرازيلي المنتظرة.

وأكدت التقارير على أن بيب قد يستمر لموسم آخر مع مانشستر سيتي، وفي نفس الوقت دائمًا ما يرفض جوارديولا التحدث بالتفصيل على اهتمامه لتدريب البرازيل، احترامًا للمدرب الحالي دوريفال جونيور.

والجدير بالذكر أن جوارديولا لم يتلق اي عرض رسمي بشأن تولي تدريب البرازيل.

