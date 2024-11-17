صرح ديديه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا، أن كيليان مبابي نجم ريال مدريد وقائد المنتخب الفرنسي، يعاني كثيرا في هذا الموسم.

ديشامب: ليس لدي معلومات حول معاناة مبابي من الاكتئاب



وأكد ديشامب عبر برنامج" تيليفوت "المذاع عبر قناة TF1 الفرنسية "ليس لدي معلومات حول معاناة مبابي من الاكتئاب، ولكن اعلم أن الحالة الذهنية تؤثر على أداء أي لاعب".

وأشار "يمر كيليان بفترة صعبة للغاية لكنه شخص شجاع ويستطيع التعامل مع حالته المزاجية الغير جيدة، لكن هذا لا يقلل من قيمة ما حققه، حتى إذا كان أقل كفاءة في 2024".

وأردف "اعتقدوا أنني مجنون لوضع مبابي في مركز رأس الحربة، لكن مدربيه في آخر ناديين اعتمدوا عليه في هذا المركز، لذا أنا فخور بقراري ".

اللاعب صاحب الـ 25 عام يغيب عن صفوف منتخب فرنسا للشهر الثاني على التوالي، رغم جاهزيته الفنية والبدنية للمشاركة في المباريات، هذا ما جعله ياخذ ضجه واسعة في أوساط وسائل الإعلام الفرنسية.

