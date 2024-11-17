دينا الرفاعي: إنجازات فريق مسار تعكس تعب 3 سنوات لتطوير الكرة النسائية

الفجر الرياضي
فريق مسار
فريق مسار

قالت دينا الرفاعي عضو اتحاد الكرة والمسئولة عن ملف الكرة النسائية، إنها سعيدة بالاهتمام بكرة القدم النسائية وهو تعب 3 سنوات لتطوير هذا الملف بجميع طياته.

ماذا قالت دينا الرفاعي عن فريق مسار

وأضافت دينا الرفاعي، خلال تصريحات لبرنامج لعبة والتانية الذي يُقدمه الإعلامي كريم رمزي عبر إذاعة ميجا إف إم: أصبح هناك اهتماما من الإعلام، بعد اهتمامنا بالأندية والمنتخبات، ورأينا نتيجة تعبنا أمام أعيننا، بما حققه فريق مسار في بطولة دوري أبطال إفريقيا، خلال المشاركة الأولى.

وأضافت عضو اتحاد الكرة: مسار فاز على صن داونز في دور المجموعات، وهو بطل دوري أبطال إفريقيا في النسخة الماضية، وسيواجه الجيش الملكي بطل النسخة قبل الماضية في نصف النهائي.

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وتابعت الرفاعي: فريق مسار فريق منظم ويسير بخطوات ثابتة، وحقق نجاحات كبيرة وعمره 3 سنوات، وهو بطل الدوري والكأس في آخر موسم.

واختتمت المسئولة عن الكرة النسائية: هناك دعم كبير واهتمام بفريق مسار بسبب عملهم الكبير وخطتهم المميزة، وشاركوا في البطولة بعد استضافة الجيش الملكي لها، وما تحقق جعل المصريين في حالة فخر.

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