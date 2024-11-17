بسبب إنريكي.. سكرينيار يرغب في الرحيل عن باريس سان جيرمان

أكدت تقارير إيطالية، أن السلوفاكي ميلان سكرينيار مدافع باريس سان جيرمان يفكر في ​الرحيل​ عن صفوف الفريق، بسبب قلة المشاركة في الموسم الجاري تحت قيادة المدرب الإسباني لويس إنريكي.

يوفنتوس على رأس الأندية المهتمة بضم ميلان سكرينيار

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت الناطقة باللغة الإيطالية"، فإن ميلان سكرينيار ينوي الرحيل عن العملاق الباريسي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة حال استمرار جلوسه على دكة الاحتياط من قبل إنريكي في المباريات المقبلة.

وأضافت الصحيفة، أن المدافع السلوفاكي يمتلك العديد من العروض الأوروبية والسعودية لضمه، ولكنه يميل بشكل أكبر للانتقال إلى اليوفي والعودة مجددًا إلى أجواء الدوري الإيطالي، الذي شهد تألقه مع إنتر ميلان، قبل الانتقال إلى باريس سان جيرمان.

ويرتبط المدافع السلوفاكي سكرينيار بعقد مع باريس سان جيرمان الفرنسي حتى يونيو 2027.

وانضم ميلان سكرينيار البالغ من العمر 29 عاما، إلى صفوف العملاق الفرنسي في صيف 2023 قامًا من إنتر ميلان في صفقة انتقال حر.