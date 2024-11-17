برشلونة يحسم قراره بشأن تشيزني

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

أكدت صحيفة ماركا الإسبانية، اليوم الأحد، أن نادي برشلونة يدرس تجديد عقد حارسه البولندي فويتشيك تشيزني، لمدة عام إضافي.

قالت الصحيفة: "برشلونة سعيد بتكيف تشيزني داخل غرف الملابس مع بقية اللاعبين، وقبوله لدوره مع الفريق حتى الآن، رغم عدم مشاركته في المباريات".

وأوضحت: "برشلونة يرى أهمية كبيرة في بقاء تشيزني، تحسبًا لرحيل إيناكي بينيا، أو عدم عودة الألماني تير شتيغن لمستواه قبل الإصابة".

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وأشارت الصحيفة إلى أن حال عدم حدوث ذلك، فإن برشلونة سيكون سعيدًا بامتلاك 3 حراس مميزين في صفوفه.

وكان برشلونة تعاقد مع تشيزني في صفقة مجانية، بعد إصابته حارسه تير شتيغن وغيابه لنهاية الموسم.

وكان الحارس البولندي أعلن اعتزاله بعد نهاية عقده مع يوفنتوس.

 

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