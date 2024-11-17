صنع جيلًا للكرة المصرية.. إشادة قوية بمدرب الفراعنة السابق

قال الإعلامي كريم رمزي، إن قوام منتخب مصر الأول أصبح به عدد كبير من نجوم المنتخب الأولمبي، وعلى رأسهم أحمد عيد ومحمد شحاتة ومحمود صابر.

كريم رمزي: ميكالي صنع جيلًا للكرة المصرية.. وحسام حسن ضمه للمنتخب بسلاسة

وأضاف كريم رمزي عبر برنامجه لعبة والتانية على إذاعة ميجا إف إم، أن تحية كبيرة لحسام حسن الذي أدخل عناصر جديدة مع المنتخب بكل سلاسة، من عناصر المنتخب الأولمبي، دون الشعور بأي مشكلة في أداء الفراعنة.

وتابع كريم رمزي: التحية الأكبر للبرازيلي ميكالي مدرب المنتخب الأولمبي السابق ومنتخب الشباب الحالي، والذي تمكن من صناعة جيل مميز للكرة المصرية وهذه هي أهمية المنتخبات في الفئات السنية، وميكالي حقق نجاحا باهرا وعظيما.

واختتم رمزي: البعض ينتقد فكرة تجديد الثقة في ميكالي مع منتخب الشباب، وذلك بعد الخسارة مع المنتخب الأولمبي بسداسية أمام المغرب، ولكن حتى لو خسر بأي نتيجة فالمهم هو صناعة أجيال تخدم المنتخب الأول.