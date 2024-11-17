طرابزون سبور يتجه لقطع إعارة تريزيجيه مع الريان

شهدت الساعات الأخيرة مطالب إعلامية وجماهيرية في نادي طرابزون، بعودة المصري محمود حسن تريزيجيه لاعب الريان القطري، لصفوف الفريق التركي في يناير المقبل.

جماهير وإعلام طرابزون يطالبون قطع إعارة تريزيجيه للريان

ويأتي ذلك بعد تدهور نتائج طرابزون واحتلاله المركز الـ12 بفارق 4 نقاط فقط عن الفرق المهددة بالهبوط.

وذكرت الصحف التركية أن نادي طرابزون سيعرض دفع المقابل المادي الذي حصل عليه من الريان بالإضافة إلى أي طلبات أخرى يطلبها النادي القطري لعودة تريزيجيه مرة أخرى.

وكان تريزيجيه قد انتقل إلى صفوف الريان القطري في الفترة الصيفية الماضية، على سبيل الإعارة من طرابزون لمدة موسم واحد.

وخاض تريزيجيه 10 مباراة مع الريان القطري بكل البطولات منذ انضمامه، وسجل هدفين وصنع تمريرتين حاسمتين.