طرابزون سبور يتجه لقطع إعارة تريزيجيه مع الريان

الفجر الرياضي
تريزيجيه
تريزيجيه

شهدت الساعات الأخيرة مطالب إعلامية وجماهيرية في نادي طرابزون، بعودة المصري محمود حسن تريزيجيه لاعب الريان القطري، لصفوف الفريق التركي في يناير المقبل.

جماهير وإعلام  طرابزون يطالبون قطع إعارة تريزيجيه للريان 

ويأتي ذلك بعد تدهور نتائج طرابزون واحتلاله المركز الـ12 بفارق 4 نقاط فقط عن الفرق المهددة بالهبوط.

وذكرت الصحف التركية أن نادي طرابزون سيعرض دفع المقابل المادي الذي حصل عليه من الريان بالإضافة إلى أي طلبات أخرى يطلبها النادي القطري لعودة تريزيجيه مرة أخرى.

txt

أشرف داري يقترب من العودة للمشاركة مع الأهلي في هذا الموعد

txt

برشلونة أم ليفربول؟.. مدرب منتخب مصر السابق يختار النادي الأفضل لعمر مرموش

وكان تريزيجيه قد انتقل إلى صفوف الريان القطري في الفترة الصيفية الماضية، على سبيل الإعارة من طرابزون لمدة موسم واحد.

وخاض تريزيجيه 10 مباراة مع الريان القطري بكل البطولات منذ انضمامه، وسجل هدفين وصنع تمريرتين حاسمتين.

الريان القطري الريان تريزيجيه طرابزون طرابزون سبور عمر مرموش عودة تريزيجيه محمود حسن تريزيجيه

مواد متعلقة

عمر مرموش.. الخليفة المنتظر

نجم برشلونة ينافس عمر مرموش لتعويض محمد صلاح في ليفربول
Elfagr.org

الأكثر قراءة

[1-1] مشاهدة مباراة الجزائر وليبيريا لايف اليوم: القنوات الناقلة والتفاصيل الكاملة

الأهلي يجدد عقد نجم الفريق لمدة موسمين حتى 2027

"جاري الآن" يلا شوت الآن.. مباراة توجو وغينيا الاستوائية، مشاهدة بث مباشر لـ تصفيات أمم إفريقيا 2025

الأهلي يواصل تحضيراته لمواجهة الاتحاد السكندري

"بيلبورد" توثق رحلة نجاح الملحن مدين بعد دخول شيرين موسوعة جينيس بأغنية «كلام عنيه»

جامعة حلوان تفوز بالمركز الأول في أولمبياد الفتاة الجامعية بالإسكندرية

جامعة حلوان تعلن عن أعداد المرشحين لانتخابات الاتحادات الطلابية للعام الجامعي 2024/2025

فرجاني ساسي يترقب قرار المحكمة الرياضية بشأن مستحقاته المتأخرة من الزمالك