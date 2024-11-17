توك شو سبورت.. الأهلي يمدد عقد الحريف ويخطط لضم أجنبيين وطلب تعجيزي من زيزو للتجديد مع الزمالك

الفجر الرياضي
توك شو سبورت
توك شو سبورت

الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف  بكرة القدم وأخبارها وأحداثها يضع "الفجر الرياضي" بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه. 

ونقدم لكم هنا "توك شو سبورت" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الأخيرة على الساحة الرياضية اليوم الأحد الموافق 17- 11- 2024:

الأهلي يمدد عقد "عبد القادر" لمدة 4 مواسم

أكد الإعلامي مدحت شلبي، أن الأهلي استقر على تمديد عقد أحمد عبد القادر المعار لقطر القطري لنهاية الموسم الجاري.

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بركات: محمد عواد الأقرب لتعويض غياب الشناوي

يرى محمد بركات نجم الأهلي السابق، أن محمد عواد حارس مرمى الزمالك ومنتخب مصر هو الأقرب لحماية عرين الفراعنة أمام بوتسوانا في ظل غياب محمد الشناوي لتراكم البطاقات الصفراء.

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زيزو يطلب رقم خرافي لتجديد عقده مع الزمالك

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن الرغبة داخل نادي الزمالك ولدى أحمد مصطفى زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم، متبادلة بشأن تجديد العقد.

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الأهلي يبرم صفقتين أجانب في يناير ومحاولات لإقناع تاو بفسخ العقد في الشتاء

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن النادي الأهلي سيعمل بكل قوة على حسم عدد من الصفقات خلال شهر يناير المقبل، بسبب كأس العالم للأندية.

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خالد الغندور: كهربا مهدد بالحبس بسبب الزمالك

قال الإعلامي خالد الغندور إن محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الأهلى مطالب بدفع قيمة الشيك المستحق عليه للنادي الأبيض.

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