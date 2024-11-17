كيميتش يشارك مع ألمانيا أمام المجر رغم استبداله أمام البوسنة والهرسك

الفجر الرياضي
كيميتش
كيميتش

أكد الاتحاد الألماني لكرة القدم اليوم الأحد أن قائد المنتخب الأول جوشوا كيميتش سيتواجد ضمن بعثة الفريق خلال رحلته لمواجهة المجر في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أمم أوروبا، رغم استبداله خلال الفوز الكاسح على البوسنة والهرسك 7/ صفر أمس السبت كإجراء إحترازي.

كيميتش يشارك مع ألمانيا أمام المجر رغم استبداله أمام البوسنة والهرسك

وبحسب بيان اتحاد الكرة الالماني فإن مشاركة كيميتش في المواجهة أمام المجر بعد غد الثلاثاء ليست محل خطر.

وتعرض كيميتش لالتواء في الكاحل داخل منطقة جزاء فريقه في الشوط الثاني وتلقى العلاج في البداية داخل الملعب قبل استبداله.

وأكد كيميتش أن الإصابة لن تجبره على الراحة، وأوضح اللاعب البالغ من العمر 29 عاما "تعرضت لإلتواء بسيط في الكاحل، لو لم تكن النتيجة تشير إلى تقدمنا 6 /صفر، ربما لم أكن لأغادر الملعب، كان إجراء إحترازيا بشكل أكبر".

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ويرغب يوليان ناجلسمان المدير الفني لمنتخب ألمانيا للانتظار قليلا للتأكد من سلامة كيميتش قبل تحديد مصيره من مباراة المجر، التي ستكون المشاركة الدولية رقم 97 في مسيرته.

كيميتش المانيا البوسنه والهرسك المجر

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