عاجل.. اتفاق سري بين جوارديولا ورونالدو حول وجهته المقبلة مع منتخب مفاجأة

الفجر الرياضي
بيب جوارديولا
بيب جوارديولا

كشفت تقارير صحفية حديثة عن اتفاق سري بين المدرب الإسباني بيب جوارديولا ورونالدو نازاريو، أسطورة كرة القدم البرازيلية، يتعلق بمستقبل جوارديولا بعد نهاية فترته مع نادي مانشستر سيتي.

عقد جوارديولا مع مانشستر سيتي

يمتلك جوارديولا عقدًا مع مانشستر سيتي ينتهي بنهاية الموسم الجاري 2024-2025. وعلى الرغم من الشائعات التي تشير إلى احتمالية تجديد عقده مع النادي الإنجليزي، إلا أن تقارير أخرى ترجح رحيله.

اتفاق سري لتدريب منتخب البرازيل

حسب ما نقلته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن جوارديولا أجرى اتفاقًا سريًا مع رونالدو نازاريو، نجم البرازيل السابق، لتولي تدريب منتخب السيليساو في المستقبل.
وكان رونالدو قد وعد رئيس الاتحاد البرازيلي لكرة القدم بأنه سيقنع جوارديولا بقبول قيادة المنتخب الوطني البرازيلي قريبًا.

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في وقت سابق من هذا العام، صرح جوارديولا برغبته في خوض تجربة تدريب المنتخبات الوطنية قائلًا: "أرغب في تدريب منتخب وطني يومًا ما، والمشاركة في بطولات كبرى مثل كأس العالم أو بطولة أمم أوروبا."

وفقًا للتقارير، فإن رونالدو يخطط لجلب جوارديولا لتدريب منتخب البرازيل بحلول عام 2026، وهو العام الذي يلي انتهاء عقده الحالي مع مانشستر سيتي.

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