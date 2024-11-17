المدير الرياضي لنادي مسار: نعمل منذ عامين.. ولدينا عدة لاعبات في المنتخب

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

تحدثت مريم هشام المدير الرياضي لفريق مسار لكرة القدم النسائية، عن النتائج المميزة التي يٌقدمها الفريق النسائي خلال الفترة الأخيرة، خاصة في دوري أبطال إفريقيا.

وقالت مريم هشام، خلال تصريحات لبرنامج لعبة والتانية الذي يُقدمه الإعلامي كريم رمزي عبر إذاعة ميجا إف إم: نعمل منذ عامين بجد تحت راية أكاديمية رايت تو دريم، والاهتمام بالكرة النسائية جزء كبير من منظومتنا، ووضعنا خطة كبيرة من أجل التطوير.

وتابعت المدير الرياضي لنادي مسار النسائي: استحوذنا على فريق توت عنخ أمون وتم تغيير اسمه، ولم يكن هناك لاعبات محترفات في كرة القدم، وعملنا على تغيير عقود اللاعبات ليصبحن لاعبات محترفات.

واختتمت مريم هشام: لاعبات مسار أصبحن جزءا من منظومة قادرة على النجاح، فباتوا قادرين على النجاح، ومتوسط أعمار الفريق 20 عاما، ولدينا عدد من اللاعبات في المنتخبات المختلفة.
 

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