عاجل.. تشكيل إيطاليا الرسمي أمام فرنسا في دوري الأمم الأوروبية

الفجر الرياضي
منتخب إيطاليا
منتخب إيطاليا

أعلن لوتشيانو سبالتي، المدير الفني لمنتخب إيطاليا، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة فرنسا في اللقاء الذي سيجمع المنتخبين مساء اليوم الأحد على ملعب "سان سيرو" في ختام جولات مرحلة المجموعات بدوري الأمم الأوروبية 20244-2025.

وتنطلق صافرة البداية لمباراة إيطاليا وفرنسا في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر إلا ربع صباحًا بتوقيت أبوظبي.

تشكيل إيطاليا الرسمي لمواجهة فرنسا في دوري الأمم الأوروبية

  • حراسة المرمى: فيكاريو.
  • خط الدفاع: جيوفاني دي لورينزو، بونجيورنو، أليساندرو باستوني.
  • خط الوسط: فيديريكو ديماركو، ساندرو تونالي، مانويل لوكاتيلي، دافيد فراتيسي، أندريا كامبياسو.
  • خط الهجوم: ماتيو ريتيجي، نيكولو باريلا
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القنوات الناقلة لمباراة فرنسا ضد إيطاليا في دوري الأمم الأوروبية

يمكنكم مشاهدة مباراة إيطاليا ضد فرنسا مساء اليوم الخميس، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري الأمم الأوروبية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD، بتعليق المعلق الإماراتي علي سعيد الكعبي.

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