أحمد سامي يخضع لعملية لعلاج كسر في الأنف

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

خضع مدافع نادي بيراميدز أحمد سامي لعملية لعلاج كسر في الأنف تعرض له خلال مباراة الفريق الودية والتي جرت أمام نادي الجونة استعدادا لاستئناف الدوري الممتاز.

وكشف الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز عن أن أحمد سامي خضع لعملية لعلاج الكسر خاصة وأنه تعرض لاصطدام قوي بالوجه خلال اللقاء الودي.

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شدد المنيري على أن سامي سيبدأ خلال أيام تدريبات خاصة للحفاظ على لياقته البدنية، وسيرتدي قناعا واقيا للوجه والأنف خلال الفترة المقبلة، مع عدم الدخول في التحامات لمدة ٣ أسابيع قبل العودة والمشاركة بصورة طبيعية بعدها.

ويستعد بيراميدز لمواجهة البنك الأهلي يوم ٢٢ نوفمبر الجاري في الجولة الثالثة من بطولة الدوري قبل مواجهة ساجرادا الأنجولي يوم ٢٦ من نفس الشهر في بداية مشوار دور المجموعات من دوري الأبطال.
 

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