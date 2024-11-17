برشلونة يرغب في بقاء حارسه

كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الأحد، عن رغبة برشلونة بتجديد تجديد أحد لاعبي الفريق خلال الفترة المقبلة.

وأفادت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن النادي الكتالوني يستعد لتقديم عقد جديد حارسه البولندي، فيوتشيك تشيزني، يمتد لموسم إضافي.

وقد انضم تشيزني للنادي الإسباني قبل شهرين، وأنقذ الفريق في مركز حراسة المرمى، خاصة بعد إصابة مارك أندريه تير شتيجن، وذلك بعقد يمتد حتى صيف 2025.

وأكدت الصحيفة، على الرغم من عدم خوض تشيزني أي مباراة مع برشلونة منذ مجيئه، إلا أن النادي سعيد بتكيف الحارس البولندي وقبوله لدور الحارس الثاني خلفا لإينياكي بينيا.

وتري إدارة برشلونة أن بقاء تشيزني مع الفريق، سيكون أمرا إيجابيا، لكي يمتلك الفريق ثلاثة حراس مرمى جيدين.

وأنهت الصحيفة التقرير، بإمكانية رحيل بينيا في الصيف المقبل، خاصة مع نهاية عقده في صيف 2026، وبالتالي بقاء تشيزني وقتها سيكون أمرا ضروريا.

