موعد مباراة جزر القمر ضد مدغشقر في تصفيات كأس الأمم الأفريقية

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

يبحث عشاق ومحبي كرة القدم الإفريقية غدًا الإثنين، 18 نوفمبر 2024، عن موعد مواجهة منتخب جزر القمر ضد نظيره منتخب مدغشقر، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2024.

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موعد مباراة جزر القمر ضد مدغشقر


تنطلق صافرة بداية أحداث المباراة يوم الاثنين الموافق 18 نوفمبر بتوقيت دول المغرب وتونس والجزائر عند الساعة الثامنة مساءً، أما بتوقيت السعودية (مكة المكرمة) ودول الخليج العربي في تمام الساعة العاشرة مساءً، وبتوقيت فلسطين ومصر، فيبدأ اللقاء في تمام الساعة التاسعة مساءً.


يمكنكم مشاهدة المباراة المرتقبة بين جزر القمر ضد مدغشقر عبر شبكة قنوات بي ان سبورت الحاصلة على حقوق بث وإذاعة مباريات البطولة عبر شاشتها.
 

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