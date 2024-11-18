لا فوينتي: انتصار على سويسرا لختام 2024 بشكل مثالي

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

قيّم لويس دي لا فوينتي، مدرب منتخب إسبانيا، عام 2024 واصفًا إياه بـ "موسم الأحلام" متمنيًا إنهائه بتحقيق الفوز في المباراة الأخيرة هذا العام أمام سويسرا بدوري الأمم الأوروبية، اليوم الإثنين، ما سيسمح له بالمنافسة على المركز الأول في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

لا فوينتي: انتصار على سويسرا لختام 2024 بشكل مثالي

وبالرغم من تصدر "لا روخا" لمجموعتها وضمان التأهل للدور التالي للبطولة، إلا أن المدرب صرّح بأنه "لا يزال أمامهم الكثير".

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وقال دي لا فوينتي: "نحن في مستوى مهم ولدينا الكثير من المسؤولية تجاه البلاد والمشجعين وإذا حدثت سلسلة من الظروف يمكننا إنهاء العام في المركز الأول بالتصنيف العالمي".
وذكّر المدرب بأنه عندما تولى المسؤولية كانت إسبانيا في المركز الحادي عشر بالتصنيف العالمي لـ "فيفا" واعتبر أن الطريق "كان رائعًا".

ومع ذلك، أكد دي لا فوينتي أن أفضل شيء هو المستقبل الذي ينتظر هذا الفريق.
وأضاف: "حالفني الحظ بوجود هؤلاء اللاعبين وآخرين ما زالوا في الخلفية وسيظهرون قريبًا، كرة القدم الإسبانية صحية للغاية".
وفيما يتعلق بإمكانية مشاركة كل من داني أولمو وبدري غونزاليس في التشكيل الأساسي معًا، ذكر أن "الجمع بينهما سهل للغاية"، بالرغم من وجود "الكثير من الخيارات والاحتمالات" بحيث يمكنهم أيضًا اللعب مع زملائهم الآخرين في الفريق.

 

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