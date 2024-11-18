منتخب مصر على أعتاب إنجاز غير مسبوق في تصفيات أمم إفريقيا

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

يستعد منتخب مصر لملاقاة نظيره منتخب بوتسوانا غدًا الثلاثاء في الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا 2025 المقرر إقامتها في المغرب.

وحسم منتخب مصر تأهله بشكل رسمي لنهائيات أمم إفريقيا 2025، ويتصدر ترتيب المجموعة برصيد 13 نقطة وبفارق 6 نقاط عن منتخب بوتسوانا صاحب المركز الثاني.

إنجاز تاريخي ينتظر منتخب مصر أمام بوتسوانا

ويطارد منتخبنا الوطني بقيادة حسام حسن رقمًا قياسيًا تاريخيًا خلال مباراته القادمة ضد بوتسوانا في الجولة الأخيرة.

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وفي حال فوز منتخب مصر على بوتسوانا سيرفع رصيده إلى 16 نقطة وسيتخطى رقمه السابق كأعلى معدل نقاط حققه الفراعنة في تصفيات أمم إفريقيا برصيد 15 نقطة في تصفيات نسخة 2023.

منتخب مصر حقق 4 انتصارات وتعادل وحيد في تصفيات أمم إفريقيا الحالية وجمع 13 نقطة حتى الآن، وحال فوزه غدًا على بوتسوانا سيرفع رصيده إلى 16 نقطة وسيكون أعلى معدل نقاط جمعه الفراعنة في تاريخ مشاركاتهم بالتصفيات.

الجدير بالذكر أن المعدل الأكبر الذي حققه منتخب مصر في تصفيات أمم إفريقيا كان في نسخة 2023 وحصد 15 نقطة، من 5 انتصارات وهزيمة وحيدة، وحال فوزه غدًا سيتجاوز هذا الرقم.

حسام حسن قاد منتخب مصر منذ توليه المهمة في 9 مباريات (7 رسمية – 2 ودية)، حقق 6 انتصارات، وتعادل في مباراتين، وخسر مباراة ودية أمام كرواتيا، سجل لاعبوه 17 هدفًا واستقبل 7.

ويتصدر منتخب مصر بقيادة حسام حسن مجموعته في تصفيات المونديال برصيد 10 نقاط، كما يتصدر مجموعته في تصفيات أمم إفريقيا برصيد 13 نقطة وضمن التأهل رسميًا.

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