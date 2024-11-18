كولر يعقد جلسة مع جهازه المعاون بسبب اللاعبين الدوليين

يعقد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، اليوم الاثنين، اجتماعًا مع جهازه المعاون لمناقشة خطة إعداد اللاعبين الدوليين للمشاركة في المباراة القادمة ضد الاتحاد السكندري.

كولر يجهز اللاعبين الدوليين

ويستعد الأهلي لهذه المباراة دون لاعبيه الدوليين الذين يشاركون حاليًا مع منتخباتهم في الأجندة الدولية.

حيث يتواجد السداسي: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، أحمد نبيل كوكا، عمر كمال، طاهر محمد طاهر، ومروان عطية مع منتخب مصر الذي تعادل مع الرأس الأخضر في تصفيات أمم إفريقيا.

بينما يتواجد وسام أبو علي مع منتخب فلسطين، ويحيى عطية الله مع منتخب المغرب.

الأهلي سيواجه الاتحاد السكندري مساء الجمعة المقبل على استاد القاهرة الدولي، في الجولة الثالثة من الدوري المصري.