كولر يمنح عمر الساعي فرصة المشاركة بعد الأجندة الدولية

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

قرر مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، منح عمر الساعي لاعب الفريق فرصة المشاركة في المباريات بعد انتهاء الأجندة الدولية.

كولر يمنح عمر الساعي فرصة المشاركة

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وفي هذا الإطار، حرص كولر على تشجيع الساعي، مؤكدًا له أنه لاعب مميز وله القدرة على إضافة قيمة للفريق، وأوضح له أن الجهاز الفني يخطط للاعتماد عليه مستقبلًا، ولكن بعد أن يصل إلى المستوى الفني الذي يؤهله للمشاركة.

كما طمأنه بأنه ضمن حسابات الجهاز الفني وسيحصل على فرصته قريبًا.

كولر أيضًا قدم للاعب بعض الإرشادات الفنية، مطالبًا إياه بالتركيز على تنفيذ التعليمات في التدريبات والالتزام بالجانب الفني والبدني، بهدف نيل ثقة الجهاز الفني والمنافسة على مركزه.

وقد أشار كولر إلى بعض الملاحظات الفنية على أداء الساعي في التدريبات، مؤكدًا أهمية تحضير اللاعب بشكل جيد للمباريات القادمة.

الأهلي يستعد لملاقاة الاتحاد السكندري يوم الجمعة المقبل في تمام الساعة الثامنة مساءً على استاد القاهرة الدولي ضمن الجولة الثالثة من الدوري المصري.

 

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