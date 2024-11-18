كل ما تريد معرفته عن مباراة مصر ضد بوتسوانا في تصفيات أمم إفريقيا

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

يستعد منتخب مصر بقيادة حسام حسن لخوض آخر مباريات تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025 أمام بوتسوانا غدًا، الثلاثاء، على استاد الدفاع الجوي.

مباراة مصر ضد بوتسوانا

منتخب مصر يواصل استعداداته اليوم قبل اللقاء المرتقب، الذي سيختتم به الفراعنة مشوارهم في التصفيات.

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تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة مصر ضد بوتسوانا في تصفيات أمم إفريقيا

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وكان منتخب مصر قد تعادل مع الرأس الأخضر 1-1 في المباراة التي جمعتهما يوم الجمعة الماضي ضمن منافسات الجولة الخامسة.

وقد حجز المنتخب المصري مقعده في نهائيات البطولة بعد جمعه 12 نقطة من 4 مباريات، حيث حقق الفوز على موريتانيا وبوتسوانا والرأس الأخضر في المباريات التي لعبها.

مباراة مصر وبوتسوانا ستقام في الخامسة مساء غد الثلاثاء، وتعد هذه المباراة ضمن الجولة السادسة والأخيرة من المجموعة الثالثة.

وستكون مباراة هامة رغم أن الفراعنة قد ضمنوا التأهل للنهائيات، وسيتم نقل اللقاء عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس".

جدير بالذكر أن مصر قد واجهت بوتسوانا 7 مرات في السابق، فازت في 5 منها وتعادلت في مباراتين، وسجل خلالها المنتخب المصري 11 هدفًا بينما استقبلت شباكه هدفًا واحدًا.

 

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