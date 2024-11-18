الكشف تفاصيل إصابة محمد شحاتة مع منتخب مصر ومدة الغياب

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

أبلغ الجهاز الطبي لمنتخب مصر الجهاز الطبي لنادي الزمالك بأن محمد شحاتة، لاعب وسط الفريق، سيغيب لمدة تتراوح بين شهر وشهر ونصف بسبب إصابته بتمزق في العضلة الضامة خلال مشاركته مع المنتخب في مباراة كاب فيردي في التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا، والتي انتهت بالتعادل 1-1.

تفاصيل إصابة محمد شحاتة

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من المتوقع أن يغيب شحاتة عن تدريبات الزمالك حتى يتماثل للشفاء. وفي الوقت نفسه، سيقوم الجهاز الطبي للفريق الأول بنادي الزمالك، برئاسة الدكتور محمد أسامة، بإجراء أشعة وفحوصات طبية لتحديد البرنامج التأهيلي الذي يحتاجه اللاعب للعودة سريعًا إلى الملاعب.

وفي ظل غياب شحاتة، يدرس جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق، الاعتماد على اللاعب الشاب محمد السيد في مركز الوسط، خاصة بعد تألقه مع منتخب الشباب، وكذلك في المباريات التي شارك فيها مع الفريق.

 

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