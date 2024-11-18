مانشستر يونايتد يخطط للإستغناء عن لاعبه

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

عبرت إدارة مانشستر يونايتد، عن رغبتها في التخلص من أحد اللاعبين البارزين في صفوف الفريق بنهاية الموسم الحالي.

وكشف فابريزيو رومانو، خبير الانتقالات، على حسابه الرسمي بشبكة "إكس": "من المتوقع أن يغادر كريستيان إريكسن عن صفوف مانشستر يونايتد بنهاية الموسم".

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وأشار: "وحتي الان لا توجد مفاوضات جارية بشأن توقيع إريكسن على عقد جديد، وتنتظر إدارة النادي رأي المدرب الجديد روبن أموريم بعين الاعتبار، لكن من المتوقع أن يرحل اللاعب الدنماركي عن أولد ترافورد".

وينتهي عقد كريستيان إريكسن مع مانشستر يونايتد في 30 يونيو المقبل، ووقتها يصبح اللاعب قادر للتوقيع مجانا مع أي ناد، بدءا من يناير المقبل.

ولعب إريكسن هذا الموسم في 12 مباراة مع مانشستر يونايتد بمختلف البطولات، حيث أحرز 4 أهداف، وقدم 3 تمريرات حاسمة.
 

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