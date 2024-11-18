تطورات إصابة سيدي نداي لاعب الزمالك

وضع الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الدكتور محمد أسامة خطة علاجية مكثفة للسنغالي سيدي ندياي، مهاجم الفريق، بعد تعرضه لإصابة في الكاحل خلال المباراة الودية أمام النصر الليبي، مما أدى إلى استبداله.

وأوضح مصدر بالجهاز الطبي أن اللاعب يخضع حاليًا لبرنامج علاج مكثف بهدف تجهيزه للعودة إلى التدريبات الجماعية في أقرب وقت.

ومع ذلك، أشار إلى أن فرص لحاقه بمباراة المصري في الجولة الثالثة من الدوري الممتاز، التي ستقام يوم 23 نوفمبر الجاري في استاد الجيش ببرج العرب، تبدو صعبة.