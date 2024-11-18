عاجل.. منتخب فلسطين يعلن إصابة وسام أبو علي مهاجم الأهلي

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

أعلن الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم عن إصابة وسام أبو علي، لاعب النادي الأهلي، مما يستدعي غيابه عن المباراة المرتقبة بين منتخب فلسطين وكوريا الجنوبية، التي ستُجرى على ستاد عمان الدولي ضمن الجولة السادسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.

منتخب فلسطين يعلن إصابة وسام أبو علي

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وسام أبو علي ضمن تشكيل فلسطين الرسمي لمباراة عمان في تصفيات كأس العالم 2026

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وسام ابو علي على رأس التشكيل المتوقع لمنتخب فلسطين اليوم

وذكر الاتحاد الفلسطيني عبر صفحته الرسمية على فيسبوك إصابة اللاعب، لكنه لم يكشف عن تفاصيل الإصابة أو طبيعتها.

يُذكر أن أبو علي كان قد شارك مع منتخب بلاده في المباراة التي انتهت بخسارته أمام منتخب عمان في الجولة السابعة من التصفيات.

وفي سياق آخر، حقق فريق الأهلي فوزًا وديًا على فريق تيم إف سي بثلاثية نظيفة، في اللقاء الذي جمعهما اليوم، ضمن تحضيرات الفريق لملاقاة الاتحاد السكندري في الدوري الممتاز.

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