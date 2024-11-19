بهدف روبرتسون.. إسكتلندا تخطف فوزًا قاتلًا أمام بولندا في دوري الأمم الأوروبية

الفجر الرياضي
مباراة بولندا وإسكتلندا
مباراة بولندا وإسكتلندا

سقط الفريق الأول لكرة القدم بمنتخب بولندا أمام نظيره إسكلتندا بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمع بينهم منذ قليل بستاد وارسو الوطني ضمن منافسات الجولة 6 من دوري الأمم الأوروبية.

ملخص مباراة بولندا وإسكتلندا

وبدأت أحداث مباراة الفريق الأول لكرة القدم بمنتخب بولندا ونظيره إسكتلندا برتم سريع وقوة كبيرة من الفريقين.

 وسجل جون ماكجين الهدف الأول في الدقيقة 3 صنع بين دوك وحاول بولندا التعادل ولكنه لم ينجح في ذلك وانتهى الشوط الأول 1/0.

txt

دون رونالدو.. منتخب البرتغال يتعادل أمام كرواتيا في دوري الأمم الأوروبية

txt

التعادل السلبي يسيطر على لقاء الدنمارك وصربيا في دوري الأمم الأوروبية

 وبدأ الشوط الثاني من المباراة وسجل كاميل التعادل لبولندا في الدقيقة 59 صنعه له زيلينسكي وعاد روبرتسون بالهدف الثاني لسكوتلندا في الدقيقة 90 وانتهت المباراة 2/1.
 

اسكلتندا اسكتلندا الأمم الأوروبية دوري الأمم الأوروبية روبرتسون ملخص مباراة منتخب بولندا

مواد متعلقة

منتخب مصر يختتم تدريباته استعدادًا لملاقاة بوتسوانا في تصفيات أمم إفريقيا 2025

حسام حسن يوجه تعليمات فنية لثنائي منتخب مصر قبل مواجهة بوتسوانا
Elfagr.org

الأكثر قراءة

الآن.. شاهد مباراة المغرب وليسوتو بث مباشر مجانا.. مباراة المغرب 🇲🇦 و🇱🇸 ليسوتو | تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة المغرب × ليسوتو Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025

يلا شوت المغرب LIVE.. مشاهدة مباراة المغرب وليسوتو بث مباشر جودة عالية اليوم في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة المغرب وليسوتو اليوم دون تقطيع بث مباشر - تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025

شاهد بالبث المباشر المغرب اليوم.. مشاهدة المغرب × ليسوتو بث مباشر دون "تشفير" | تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025

ملخص أهداف مباراة بولندا وإسكتلندا في دوري الأمم الأوروبية

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة المغرب وليسوتو اليوم في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025

حلقة المطرب إسماعيل الليثي مع عمرو الليثى ببرنامج واحد من الناس تتصدر تريند X