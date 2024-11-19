مواعيد أهم مباريات اليوم الثلاثاء 19- 11- 2024 في جميع البطولات والقنوات الناقلة

الفجر الرياضي
جدول مباريات اليوم
جدول مباريات اليوم

يبحث قطاع كبير من عشاق ومحبي الكرة العالمية عن مواعيد مباريات المنتخبات العربية في تصفيات أمم إفريقيا 2025 وتصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم بالإضافةإلى مباريات دوري الأمم الأوروبية.

تنقل مباريات التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2025 وتصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم بالإضافةإلى مباريات دوري الأمم الأوروبية عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية كما تنقل أيضًا عبر القنوات المحلية لكل دولة عبر البث الأرضي.

ويستعرض الفجر الرياضي أهم مباريات اليوم في جميع البطولات:

دوري الأمم الأوروبية 

  •  البوسنة والهرسك وهولندا الساعة 10 إلا ربع مساء بتوقيت مصر
  •  المجر وألمانيا الساعة الساعة 10 إلا ربع مساء بتوقيت مصر
  •  الجبل الأسود وتركيا الساعة الساعة 10 إلا ربع مساء بتوقيت مصر
  •  ويلز وايسلندا الساعة الساعة 10 إلا ربع مساء بتوقيت مصر
  •  السويد واذربيجان الساعة الساعة 10 إلا ربع مساء بتوقيت مصر

تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم

  •  بوليفيا وباراجواي الساعة 3 عصرا بتوقيت مصر
  •  كولومبيا والاكوادور الساعة 6 عصرا بتوقيت مصر
  •  الأرجنتين وبيرو الساعة 6 مساء بتوقيت مصر
  •  تشيلي وفنزويلا الساعة 6 مساء بتوقيت مصر
  •  البرازيل وأوروجواي الساعة 6 مساء بتوقيت مصر
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ملخص أخبار الرياضة اليوم.. القائمة النهائية للمرشحين لجوائز "كاف" وإصابة وسام أبو علي والمغرب تكتسح ليسوتو

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الأهلي والزمالك يتصدران قائمة الأندية المرشحة لجائزة أفضل نادي في إفريقيا

 تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم

  •  إندونيسيا والسعودية الساعة 4 عصرا بتوقيت مصر
  •  فلسطين وكوريا الجنوبية الساعة 4 عصرا بتوقيت مصر
  • الإمارات وقطر الساعة 6 مساء بتوقيت مصر
  • البحرين وأستراليا الساعة 8 وربع مساء بتوقيت مصر
  • الكويت والأردن الساعة 8 وربع مساء بتوقيت مصر

 تصفيات كأس أمم إفريقيا

  •  الكاميرون وزيمبابوي الساعة 3 عصرا بتوقيت مصر
  •  مصر وبتسوانا الساعة 5 مساء بتوقيت مصر
  •  غينيا بيساو وموزمبيق الساعة 6 مساء بتوقيت مصر
  •  تنزانيا وغينيا الساعة 6 مساء بتوقيت مصر
  •  جمهورية الكونغو وإثيوبيا الساعة 6 مساء بتوقيت مصر
  •  كوت ديفوار وتشاد الساعة 6 مساء بتوقيت مصر
  •  الكونغو واوغندا الساعة 6 مساء بتوقيت مصر
  •  السنغال وبوروندي الساعة 9 مساء بتوقيت مصر
     
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