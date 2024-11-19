موعد مباراة البرازيل وأوروجواي ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026

الفجر الرياضي
منتخب البرازيل
منتخب البرازيل

يلتقي المنتخب البرازيلي ضد نظيره أوروجواي، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية عشر لتصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

موعد مباراة البرازيل وأوروجواي

ويتواجد منتخب السامبا في المركز الرابع بجدول التصفيات، برصيد 17 نقطة، فيما يحتل منتخب أوروجواي المركز الثاني، برصيد 19 نقطة.

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مواعيد أهم مباريات اليوم الثلاثاء 19- 11- 2024 في جميع البطولات والقنوات الناقلة

وتُلعب المباراة في صباح يوم الأربعاء 20 نوفمبر، في تمام الساعة الثالثة إلاربع صباحًا بتوقيت القاهرة.

وتُذاع المباراة عبر قناة SSC EXTRA 2 HD الرياضية السعودية، بتعليق عيسى الحربين.

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