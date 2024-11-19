موعد مباراة الإمارات وقطر اليوم في تصفيات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

يواجه المنتخب الإماراتي نظيره منتخب قطر، ضمن فعاليات الجولة السادسة من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026.


ويستضيف أرضية ملعب آل نهيان معقل الأبيض، المواجهة المرتقبة بين الإمارات وقطر، تحت صافرة الحكم الدولي السعودي خالد الطويس.


ويسعى المنتخب الإماراتي في استغلال عاملي الأرض والجمهور، لتحقيق الفوز في مواجهة العنابي، والدخول في دائرة المنافسة على الصعود إلى كأس العالم 2026.


في المقابل، يأمل المنتخب القطري المنتعش بعد فوزه الأخير على أوزبكستان بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في تحقيق نتيجة إيجابية أمام الأبيض، لتعزيز حظوظه في المنافسة.


ويحتل المنتخب الإماراتي المركز الثالث في ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط، بفارق الأهداف المنتخب القطري والذي يأتي في المركز الرابع بنفس عدد النقاط.

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موعد مباراة الإمارات وقطر في تصفيات كأس العالم 2026


من المقرر أن تقام مواجهة الإمارات وقطر يوم الثلاثاء الموافق 19 نوفمبر 2026، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مصر وفلسطين، والسابعة بتوقيت السعودية وقطر، والثامنة بتوقيت الإمارات وعمان.
القنوات الناقلة لمواجهة الإمارات وقطر في تصفيات كأس العالم 2026
يمكنكم مشاهدة المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية المشفرة، وتحديدًا على قناة bein sports HD 5.
وتذاع المواجهة عبر شبكة قنوات الكأس القطرية المشفرة، وتحديدًا على قناة alkass HD 5.
بينما بالإمكان مشاهدة اللقاء عبر الإنترنت، عن طريق تطبيق تود [TOD]، الناقل الحصري لـ بث مباريات تصفيات كأس العالم 2026
 

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