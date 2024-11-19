تتجه الأنظار إلى المباراة المرتقبة التي تجمع بين منتخب العراق ومنتخب عمان في الجولة الأولى من المرحلة الثالثة والأخيرة لتصفيات كأس العالم 2026. تعد هذه المباراة من أبرز المواجهات في التصفيات، حيث يسعى كلا الفريقين لتحقيق الفوز للتقدم خطوة نحو التأهل للبطولة العالمية. يمكنكم متابعة الحدث المنتظر عبر ”game لعبة العراق مباشر بجودة HD” بث مباشر لعبة العراق وعمان اليوم في تصفيات كأس العالم 2026.

موعد لعبة العراق وعمان اليوم

تُقام المباراة اليوم الثلاثاء، الموافق 19 نوفمبر 2024، على ملعب مجمع السلطان قابوس الرياضي في العاصمة العمانية مسقط. المباراة تنطلق في الأوقات التالية:

الساعة 6:00 مساءً بتوقيت مصر.

الساعة 7:00 مساءً بتوقيت السعودية والعراق.

الساعة 8:00 مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

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القنوات الناقلة لعبة العراق وعمان اليوم

أعلنت عدة قنوات رياضية عن بث المباراة مباشرة، حيث يمكنكم مشاهدة ”game لعبة العراق مباشر بجودة HD” بث مباشر لعبة العراق وعمان اليوم في تصفيات كأس العالم 2026 عبر القنوات التالية:

بي إن سبورت 2: القناة الحصرية لنقل مباريات التصفيات الآسيوية.

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11013.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

الرابعة العراقية الرياضية:

تردد نايل سات: 11678، استقطاب أفقي، معدل الترميز 27500، تصحيح الخطأ 5/6.

تردد عرب سات: 11747، استقطاب أفقي، معدل الترميز 27500، تصحيح الخطأ 3/4.

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تشكيل منتخب العراق اليوم

يدخل منتخب العراق المباراة بتشكيلة قوية تهدف إلى تحقيق الفوز:

حراسة المرمى: جلال حسن.

خط الدفاع: ريبين سولاقا، حسين علي، مناف يونس، ميرخاس دوسكي.

خط الوسط: أمجد عطوان، أمير العماري، يوسف أمين.

خط الهجوم: علي جاسم، أيمن حسين، إبراهيم بايش.

تشكيل منتخب عمان اليوم

يسعى منتخب عمان لتحقيق نتيجة إيجابية أمام جماهيره، والتشكيلة المتوقعة كالتالي:

حراسة المرمى: إبراهيم المخيني.

خط الدفاع: علي البوسعيدي، محمد المسلمي، أحمد الخميسي، عبدالعزيز الشموسي.

خط الوسط: عبدالرحمن المشيفري، أرشد العلوي، حارب السعدي، جميل اليحمدي.

خط الهجوم: محسن الغساني، صالح اليحيائي.

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ترتيب المنتخبين في المجموعة الثانية

منتخب العراق: يحتل المركز الثالث برصيد 8 نقاط بعد أداء مميز في الجولات السابقة.

منتخب عمان: يحتل المركز الرابع برصيد 6 نقاط ويأمل في تحسين موقعه.

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معلق مباراة العراق وعمان اليوم

أعلنت شبكة بي إن سبورت أن المعلق الإماراتي علي سعيد الكعبي سيكون مسؤولًا عن التعليق على المباراة، مما يضيف أجواءً حماسية إلى اللقاء.

رابط بث مباشر لعبة العراق وعمان اليوم

يمكنكم متابعة المباراة عبر الرابط الرسمي الذي يوفره ”game لعبة العراق مباشر بجودة HD” بث مباشر لعبة العراق وعمان اليوم في تصفيات كأس العالم 2026. يتميز البث بجودة عالية دون تقطيع، مما يضمن تجربة مشاهدة مميزة للجماهير.

أهمية مباراة العراق وعمان اليوم

تحمل المباراة أهمية كبيرة، حيث يسعى كلا الفريقين لتحقيق الفوز:

منتخب العراق: يريد تعزيز مركزه والتقدم نحو التأهل.

منتخب عمان: يسعى لاستغلال عامل الأرض والجمهور لتحسين ترتيبه.

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