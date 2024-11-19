تريزيجيه يتعادل لمنتخب مصر على حساب بوتسوانا بالشوط الأول

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

أدرك لاعب منتخب مصر الأول لكرة القدم محمود حسن تريزيجيه التعادل لمنتخب الفراعنة مع الدقيقة ال16 من عمر الشوط الأول، في شباك بوتسوانا، وذلك في إطار منافسات التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2025.


وكان قد تقدم لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بوتسوانا أوماتلا كيباثو بإحراز هدف التقدم لفريقه مع الدقيقة الثامنة من الشوط الأول في شباك منتخب مصر.

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تريزيجيه يتعادل لمنتخب مصر على حساب بوتسوانا بالشوط الأول

وجاءت تشكيلة منتخب مصر ضد بوتسوانا كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

الدفاع: عمر كمال، محمد ربيعة، أحمد رمضان، محمد حمدي.

الوسط: مروان عطية، ناصر ماهر، محمود حسن تريزيجيه.

الهجوم: عمر مرموش، طاهر محمد طاهر ومصطفى محمد.

وتواجد على مقاعد بدلاء منتخب مصر كلًا من: 
محمد عواد والمهدي سليمان وحسام عبد المجيد وأحمد عيد ومحمود صابر وأحمد نبيل كوكا ومصطفى فتحي وإبراهيم عادل وأسامة فيصل ومحمود زلاكا.

ويحتل منتخب مصر، صدارة المجموعة الثالثة برصيد 13 نقطة بينما منتخب بوتسوانا في الوصافة برصيد 7 نقاط.
 

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