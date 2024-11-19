اليابان تهزم الصين بثلاثية وتعزز صدارتها للمجموعة الثالثة بتصفيات آسيا للمونديال

الفجر الرياضي
اليابان
اليابان

 عزز منتخب اليابان صدارته للمجموعة الثالثة بتصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026 لكرة القدم في أمريكا والمكسيك وكندا، وذلك عقب فوزه على مضيفه الصيني 3/1، اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة السادسة من التصفيات.

اليابان تهزم الصين بثلاثية وتعزز صدارتها للمجموعة الثالثة بتصفيات آسيا للمونديال

ورفع منتخب اليابان رصيده إلى 16 نقطة في المركز الأول، بفارق عشر نقاط عن منتخبات أستراليا في المركز الثاني (لديه مباراة مع البحرين في وقت لاحق من اليوم الثلاثاء) وإندونيسيا والسعودية والصين، فيما يتذيل منتخب البحرين الترتيب برصيد خمس نقاط.

وتقدم منتخب اليابان في الدقيقة 39 عن طريق كوكو أوجاوا، قبل أن يضيف زميله كو إيتاكورا الهدف الثاني في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.

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وفي الدقيقة 48 سجل منتخب الصين هدفه الوحيد عن طريق لين ليانجمينج، فيما أضاف أوجاوا الهدف الثاني له والثالث لليابان في الدقيقة 54.

وتبادل الفريقان المحاولات الهجومية في بداية المباراة، لكن الفرصة الأولى جاءت لصالح الصين بعدما أرسل وانغ شانغيوان تمريرة على الطرف الأيمن إلى وي شيهاو ليسدد الكرة من زاوية ضيقة لتمر بجوار القائم في الدقيقة العاشرة.

وبدأ منتخب اليابان تدريجيًا في دخول أجواء المباراة، ليتبادل الفريقان مجموعة من المحاولات الهجومية التي افتقدت للخطورة الفعلية على المرمى، باستثناء تسديدة الياباني تاكيفوسا كوبو من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 38، والتي أبعدها بصعوبة الحارس الصيني وانج دالي إلى ركلة ركنية.

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