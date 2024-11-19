منتخب مصر يسقط في فخ التعادل الإيجابي أمام بوتسوانا في تصفيات أمم إفريقيا

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

انتهت أحداث المباراة التي جمعت بين منتخب مصر ونظيره بوتسوانا، بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، في إطار منافسات التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2025.

أحداث اللقاء

دخل المنتخبين اللقاء بحماس شديد من أجل إحراز هدف التقدم مبكرًا والخروج من المباراة بشكل إيجابي، والتقدم خطوة نحو اللقب.

ومع الدقيقة الثامنة تقدم لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بوتسوانا أوماتلا كيباثو بإحراز هدف التقدم لفريقه من الشوط الأول في شباك منتخب مصر.

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أدرك لاعب منتخب مصر الأول لكرة القدم محمود حسن تريزيجيه التعادل لمنتخب الفراعنة مع الدقيقة ال16 من عمر الشوط الأول، في شباك بوتسوانا.

واستمرت محاولات منتخب مصر على شباك منتخب بوتسوانا من أجل إحراز هدف الفوز، ولكن استمر التعادل الإيجابي  قائم، حتى هذه اللحظة دون تسجيل أى أهداف.

وأطلق حكم المباراة صافرة نهاية اللقاء معلنة التعادل الإيجابي لكل منهم بهدف لمثله، بعد احتساب 6 دقائق وقت بدل من ضائع.

ويتربع منتخب مصر، على عرش صدارة المجموعة الثالثة برصيد 14 نقطة بينما منتخب بوتسوانا يتواجد في الوصافة برصيد 8 نقاط.

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