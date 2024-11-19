الزمالك يفوز على الزهور في دوري كرة السلة
تأهل الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك لدور الـ 8 من بطولة دوري المرتبط، بعد فوزه على الزهور بنتيجة 85 - 56، في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء على صالة الأخير، ضمن مباريات الإياب لدور 16.
نتيجة مباراة الزمالك والزهور
وجاءت نتائج الفترات كالتالي:-
16/16
42/28
64/44
85/56
من المقرر، أن يواجه "سلة الزمالك" نظيره المصرية للاتصالات، في دور الـ8 لبطولة دوري المرتبط.
ويتكون الجهاز الفني لسلة الزمالك من: "طارق السعيد رئيسًا، ووائل بدر مديرًا فنيًا، ومحمد السحرتي مدربًا عامًا، كريم حاتم مدربًا، إسلام جمعة طبيبًا، ومحمد سعيد مخططًا للأحمال، ومصطفى محسن مديرًا إداريًا".