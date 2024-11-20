موعد مباراة المغرب ضد الجزائر في تصفيات أمم إفريقيا تحت 20 عامًا والقنوات الناقلة

يلتقي منتخب المغرب ضد منتخب الجزائر ضمن منافسات الجولة الثالثة لتصفيات أمم إفريقيا تحت سن 20 عام اليوم الاربعاء الموافق 20 نوفمبر.

موعد مباراة المغرب ضد الجزائر في تصفيات أمم إفريقيا تحت 20 عامًا

وتشارك 5 منتخبات من منطقة شمال إفريقيا في تصفيات بطولة كأس الأمم 20 عاما، وهي مصر وليبيا وتونس والجزائر والمغرب.

وتنطلق المباراة في تمام الثامنة بتوقيت القاهرة، وتُلعب علي إستاد هيئة قناة السويس.

ويتواجد منتخب المغرب في صدارة الترتيب برصيد 6 نقاط، بينما يتواجد المنتخب الجزائري في المركز الثالث برصيد نقطة واحدة.

وتُبث المباراة عبر قنوات أون سبورت.