هل يرحل مارتينو بعد الإقصاء المفاجئ لإنتر ميامي؟

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

أعلن نادي إنتر ميامي الذي ينافس بالدوري الأمريكي لكرة القدم، عن عقد مؤتمر صحافي يوم الجمعة، مع مدربه الأرجنتيني خيراردو "تاتا" مارتينو، وسط تقارير عن احتمال استقالته من تدريب الفريق.

هل يرحل مارتينو بعد الإقصاء المفاجئ لإنتر ميامي؟

وسيرافق مارتينو في المؤتمر الصحافي، مالك النادي، خورخي ماس، ورئيس القطاع الرياضي في النادي، راؤول سانلهي.

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ويأتي هذا الإعلان بعد ظهور تقارير في وسائل الإعلام الأمريكية والأرجنتينية عن احتمال استقالته، لأسباب شخصية، من تدريب إنتر ميامي، حيث يلعب مواطنه وأسطورة بلاده، ليونيل ميسي.
وفي حال تأكد ذلك، فإن رحيله سيأتي بعد الإقصاء المفاجئ لإنتر ميامي قبل 10 أيام في الجولة الأولى من مرحلة "البلاي أوف" للدوري الأمريكي، رغم أنه كان مرشحًا فيها للفوز.

وتوج إنتر ميامي خلال عام 2024 بلقب درع المشجعين وهي المرحلة الاعتيادية للدوري الأمريكي، بعد تسجيله لرقم قياسي في الدوري بلغ 74 نقطة.
كما سبق لمارتينو التتويج مع النادي بلقب كأس الدوري في 2023.
وكان مارتينو قد تولى مسؤولية إنتر ميامي في منتصف موسم 2023 بالتزامن مع انضمام نجوم برشلونة السابقين، ميسي وجوردي ألبا وسرجيو بوسكيتس.

 

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