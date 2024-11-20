باتريك فييرا مديرًا فنيًا لـ جنوى الإيطالي

الفجر الرياضي
باتريك فييرا
باتريك فييرا

أعلن جنوى الإيطالي عن تعيين الأسطورة الفرنسية باتريك فييرا مديرًا فنيًا للفريق، خلفًا للمدرب الإيطالي ألبيرتو جيلاردينو.

جنوى الإيطالي يعلن عن تعيين فييرا مديرًا فنيا خلفًا للمدرب ألبيرتو جيلاردينو

وأنهى النادي الإيطالي تعاقده مع ألبيرتو جيلاردينو، منذ أيام قليلة بعد المستوى الباهت الذي قدمه الفريق تحت قيادته.

باتريك فييرا

ووقع باتريك فييرا على عقود توليه المهمة الفنية للنادي الإيطالي بشكل رسمي، حتى يونيو 2026.

ويحتل جنوى المركز السابع عشر في ترتيب جدول الكالتشيو برصيد 10 نقاط من 12 مباراة، بفارق نقطتين عن نادي فينيزيا صاحب المركز الأخير.

والجدير بالذكر أن جنوى نجح في الحصول على خدمات الإيطالي ماريو بالوتيلي في صفقة انتقال حر في أكتوبر الماضي، بعد انتهاء تعاقده مع فريقه السابق أضنه دمير سبورت التركي.

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