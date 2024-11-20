آرسنال يستهدف ضم نجم ريال مدريد في يناير

الفجر الرياضي
ريال مدريد
ريال مدريد

يستهدف نادي آرسنال الإنجليزي، ضم أحد نجوم ريال مدريد على سبيل الإعارة لصفوف “الجانرز” وذلك في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

آرسنال يريد ضم جولر

يضع نادي آرسنال، هينه على الموهبة التركية أردا جولر لاعب ريال مدريد، ليدافع عن ألوان الفريق في النصف الثاني من الموسم الجاري.

وحسب ما أوردته صحيفة “سبورت” الإسبانية فإن نادي آرسنال يريد التعاقد مع أردا جولر في يناير المقبل، بنظام الإعارة.

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وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى إن النادي الإنجليزي يرى تشابه مع قصة مارتن أوديجارد وسيحاول تكرار الصفقة حتى يكون اللاعب سعيدًا في لندن.

وقالت الصحيفة إن أردا جولر خاض مع ريال مدريد 22 مباراة فقط من أصل 48 مباراة محتملة (8 منها كأساسي) بالرغم من إصابة 24 لاعبًا.

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