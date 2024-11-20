المغرب يتعادل إيجابيا مع الجزائر في تصفيات كأس أمم إفريقيا

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

تعادل الفريق الأول لكرة القدم بمنتخب المغرب مع نظيره الجزائري إيجابيا بنتيجة 1/1 في اللقاء الذي جمع بينهم منذ قليل بستاد السويس ضمن منافسات الجولة الثالثة من تصفيات كأس أمم إفريقيا تحت 20 عام.

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وبدأت أحداث مباراة الفريق الأول لكرة القدم بمنتخب المغرب مع نظيره الجزائري برتم سريع وقوة كبيرة من الفريقان وسجل محمد زغابي الهدف الأول للجزائر في الدقيقة 14 صنع علي خدود وحاول المغرب التعادل لكنه لم ينجح وانتهى الشوط الأول 1/0 وبدأ الشوط الثاني من المباراة وكان الجزائر قريب من الهدف الثاني حتى سجل ياسر الزبيري التعادل للمغرب في الدقيقة 86 وانتهت المباراة 1/1.

وبهذه النتيجة احتل منتخب المغرب المركز الأول بجدول الترتيب برصيد 7 نقاط بينما يأتي الجزائر في المركز الرابع برصيد نقطتين.
 

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